قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان بشمال سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بشمال سيناء، والتي أقيمت للمرة الأولى منذ سنوات، وجاءت بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

تضمنت الفعاليات الختامية بقصر ثقافة العريش عروضا فنية لفرقة العريش التلقائية، وسط تفاعل جماهيري وقدمت فقرات منها "كان عندي غزال، المربوعة، يا ساري"، الفرقة تدريب جامع عبد الرسول، كما أقيمت عروض فنية متنوعة لفرقة العريش الاستعراضية، التي قدمت رقصات "السامر السيناوي، رقصة رمضان كريم" وفقرات متنوعة للطفلة ريتال أسعد، تدريب مصطفى الخضري.

واختتم مقهى كابتن غزالي نشاطه بجلسة ثقافية وأمسية شعرية بعنوان "عطر الأحباب" لأدباء وشعراء شمال سيناء منهم، حسونة فتحي، محمد ناجي، د. سمير محسن، رشا الفرجاني، سامح الكاشف، عيد اشتيوى ومحمد المالح وذلك بحضور أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

واستكمل قصر ثقافة العريش الورش الفنية للوحات السيناوية من خامة الجلد الطبيعي أدارها شعبان جمعة -موجة تربية فنية- تحدث عن الطرق المستخدمة فى تنفيذ باقي اللوحات وهى الحرق والإضافة والتضفير، بالإضافة إلى إقامة محاضرة ثقافية بعنوان "رمضان مع أهل البصيرة" شرحت بها زينب عبد الحميد مدرسة بمدرسة الأمل للصم والبكم بالعريش طرق وأساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا مثلهم مثل الأشخاص الأسوياء ويكون لهم دور فعال في المجتمع، كما عقدت ندوة ثقافية بعنوان "العشر الأواخر من رمضان" شارك فيها الشيخ محمد السيد عوض والشيخ أحمد علي وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والأزهر الشريف، تحدثوا عن فضل شهر رمضان وبخاصة ليلة القدر.

واستمر تنفيذ الورش الفنية الحرفية ومنها ورشة ثقافة المرأة "التطريز السيناوي"، ثقافة القرية ورشة الكليم السيناوي، إلى جانب معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة.

يذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة شمال سيناء انطلقت في الفترة من 10 رمضان وحتى 19 رمضان بعدد من المواقع الثقافية، ونظمها فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، بهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا، وتضمن البرنامج عروضا فنية لفرق بني سويف والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية، بخلاف فرق شمال سيناء للفنون الشعبية والتلقائية والاستعراضية التي أقيمت على مسرح قصر ثقافة العريش، إضافة إلى سهرات رمضانية ومحاضرات تثقيفية والعديد من الورش الفنية وورش الأشغال، والأمسيات الشعرية لأدباء شمال سيناء وغيرها. بخلاف الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة بباقي مواقع فرع ثقافة شمال سيناء.

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