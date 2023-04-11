خبير سياسات دولية: "واشنطن بوست" تتناول قضايا مصر بنبرة عدائية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، من القاهرة، إن تقرير "واشنطن بوست"، حول قيام مصر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ؛ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا، تقرير ضعيف جدًا، وغير دقيق، خاصة أنه مرتبط بوثائق مسربة مازالت تحت التقييم وغير معروف صحتها حتى الآن.

وأضاف "سنجر"، في تصريحات مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لها موقف متزن بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وسياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعتمد على عدم الانحياز تجاه طرف عن الآخر.

وأشار سنجر إلى أن الصحافة في أمريكا تنتمي للقطاع الخاص وواشنطن بوست بيعت لشركة خاصة قبل أن تغلق وهي لا تعكس رؤية الإدارة الأمريكية ولكن تعكس رؤية من يمولونها ومن يقفون وراءها، والصحيفة لها تاريخ في تناول القضايا تجاه مصر بشكل غير موضوعي، وبنبرة عدائية ونعلم أنه من المهم أن ترد الإدارة المصرية بشكل أساسي على الإعلام الأمريكي لما لها، خاصة أن صحيفة مثل واشنطن بوست هبطت في ترتيب الصحف بالنسبة لتناول المعلومات الدقيقة، وهناك الكثير من الصحف تسعى لتنفيذ أجندات خاصة يحاولون من خلالها الضغط لتحقيق مصالح خاصة لهم.

ونفى مصدر مصري مسؤول في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست"، أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ؛ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

وأضاف المصدر، أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مضيفًا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية وأن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية.