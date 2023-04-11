محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بطريق 42 "أشمون - سنتريس"



استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولته الميدانية الموسعة بنطاق مركز ومدينة أشمون لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والوقوف علي نسب التنفيذ، رافقه وكلاء وزارة الصحة والطب البيطري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تفقد المحافظ مستشفى الليونز للعيون بأشمون والتى تضم 7 عيادات رمد، و2 عيادة أسنان ، ومعمل ، وصيدلية ، و3 غرف عمليات ، حيث تفقد المحافظ العيادات الخارجية وعيادات الطوارئ وقياس النظر، واستفسر من مديرة المستشفى عن مستوى الخدمات المقدمة للمريض منذ لحظة الإستقبال حتي تلقي العلاج ، وقام المحافظ بالإطلاع على دفاتر الحضور والإنصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، فضلاً عن تواجد نوبتجية الأطقم الطبية والتمريض لضمان التعامل الفورى مع حالات الطوارىء والمترددين.

فيما تفقد محافظ المنوفية مشروع منفذ بيع السلع الغذائية الجديد التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأشمون والمقام علي مساحة 230م2، بنسبة تنفيذ 95% ، حيث تفقد المحافظ أجنحة المبني والمكون من دورين وكذا أعمال التجهيزات النهائية تمهيداً للإفتتاح عقب أجازة عيد الفطر المبارك، وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بحجم الإنشاءات وتصميمات المبني، مؤكداً أن تلك المنفذ سيساهم في توفير العديد من السلع الأساسية والغذائية المتنوعة للأهالي بأسعار مخفضة ، وأشار المحافظ أنه جاري التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لفتح منفذ ثابت تابع للجهاز بمدينة شبين الكوم علي غرار منفذ مدينة أشمون.

وتضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمجزر أشمون النصف آلى والمقام على مساحة 1700 م2، بطاقة تشغيلية 120 رأس، ويضم المجزر عنابر للذبح وغرفة إعدام وثلاجة ووحدة معالجة ومحرقة ومخازن ، وشدد المحافظ علي وكيل وزارة الطب البيطري بضرورة متابعة أعمال المجزر أول بأول كونه مجزر هام يخدم مدينة أشمون والقرى المجاورة.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق 42 " اشمون – سنتريس " بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 80% والذى يربط بين الطريق الرئيسي المزدوج " شبين الكوم – الباجور – القناطر " عند قرية سنتريس وصولا لمدينة أشمون مرورا بقرية سبك الأحد ، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم، حيث أوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه جارى الانتهاء من القطاع الأول بالطريق وسيتم تركيب البلدورات عقب الانتهاء من أعمال الرصف، وقد وجه المحافظ بإزالة كافة المعوقات لأعمال الرصف من أعمال الترفيق بباقى الطريق، فضلا عن المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإزالة كافة المعوقات وسرعة نهو الأعمال، كونه طريق هام والمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين استجابة للأهالي.

وأضاف محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية، والتي تساهم بدورها فى تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.

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