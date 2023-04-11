بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم أفضل مدير مدرسة ومعلم

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أفضل معلم وأفضل مدير والطلاب الذين حققوا مراكز في مسابقة "المشروعات القومية" و"الإذاعة المدرسية" على مستوى الجمهورية، ما بين أول وثاني وثالث جمهوري ومشاركتهم برفع شأن العملية التربوية والتعليمية وفاعليات ختام الأنشطة بالإدارات المختلفة وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني سكرتير عام المحافظة، و محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة.

استهل المجلس التنفيذي بالوقوف للسلام الوطني، ثم وزع المحافظ جوائز التكريم على المكرمين التى تضمنت جوائز مالية وشهادات تقدير .

و قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمحافظ على هذا التكريم الذي يمثل تتويجا للمكرمين كداعم أول وراع للتعليم بالمحافظة، مثمنا تلك اللفتة الكريمة من المحافظ، التي تسجل لحظات مشرفة للمكرمين، كما قدم وكيل الوزارة التحية والشكر للمعلمات والمعلمين المشرفين والطالبات والطلاب المكرمين وكل قيادات المديرية مؤكدا أن الجميع يعمل بروح الفريق، كما أشاد وكيل الوزارة بتميز المعلمين والطلاب والمديرين وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما أثنى على جهود الإدارات متمنيا لهم المزيد والمزيد من المراكز والإنجازات المتقدمة .

وكرم المحافط كل من: محمد مصطفي محمد الرشيدي مديرمدرسة بدرالإبتدائية بطور سيناء كأفضل مدير، ومحمد صلاح الدين عوض معلم أول لغة فرنسية بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ كأفضل معلم، والطالبة دينا محمد أبو هاشم لفوزها بالمركز الأول جمهوري في تنس الطاولة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بطور سيناء، والطالبة جنا أحمد حساني لفوزها بالمركز الأول جمهوري مكرر كأفضل قطعة فنية عن التغيرات المناخية بمدرسة مصعب بن عمير الإعدادية برأس سدر، والطالبة نوران هاني أحمد بركات لفوزها بالمركز الأول جمهوري مكرر أفضل قطعة فنية عن حرب السادس من أكتوبر، والطالب محمد عبدالعزيز محمد لفوزه بالمركز الثاني جمهوري "أفضل بحث عن التغيرات المناخية " والطالبة نورالله أحمد محمد خليفة لفوزها بالمركز الثالث جمهوري "أفضل قطعة فنية عن التغيرات المناخية" بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بشرم الشيخ والطالبات رحمة ضاحي وفي فهمي ، وشمس حسين الأنور حسين ، وماجدة أحمد محمد عمر ، ونورهان محمود أحمد السيد ، ورحمة محمد حسن محمد ، ويارا محمد منصور عبدالله، ومنة الله رضا عبدالموجود , ومنة الله سامي هاشم اللاتي فزن بالمركز الثالث جمهوري في أفضل إذاعة مدرسية مدرسة طور سيناء الصناعية الفندقية.