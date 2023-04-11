وزير الخارجية: مصر واليونان يعملان على الاستفادة من زخم مؤتمر المناخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر واليونان يعملان على الاستفادة من الزخم الذي نتج عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

واضاف "سامح شكري" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" في ختام مباحثاتهما، اليوم الثلاثاء، ونقلته فضائية اكسترا نيوز، أن العلاقات المصرية اليونانية تطورت كثيرا خلال الـ 9 سنوات الماضيين وهناك اتصالات قائمة مع الجانب اليوناني على جميع المستويات بشكل مستمر.

وأوضح سامح شكري أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع اليونان ثقافيا وإنسانيا، متابعا ان المصالح المشتركة بين البلدين تستهدف تحقيق السلام بمنطقة شرق المتوسط.