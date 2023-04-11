حبس متهم بانتحال صفة طبيب لبيع أدوية مغشوشة بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الحزئية، بحبس متهم بانتحال صفة طبيب، وحيازة أدوية مغشوشة وعرضها للبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل انتحل صفة طبيب ويروج لأدوية مجهولة المصدر عبر فيسبوك.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منتحلاً صفة طبيب وكذا استئجار شقة بدائرة قسم شرطة البساتين يعلن من خلالهما عن القيام بعمليات تجميل وتخسيس وكذا علاج النحافة وعرض وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ووصفات طبية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطه ، وعثر بداخل الشقة على (كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع غير مدون عليها بيانات – مبلغ مالى - كمية كبيرة من العلب الكارتون جديدة وفارغة خاصة بالأدوية المضبوطة مدون عليها علامات تجارية- عدد كبير من الأمبولات) وبمواجهته إعترف بإنتحاله صفة طبيب بشرى وفتح عيادة طبية "بدون ترخيص" لمزاولة ذلك النشاط، وأضاف بقيامه بشراء أمبولات طبية لفيتامينات ثم يقوم بإزالة البيانات المدونة عليها ووضع لاصق مقلد مدون عليه أسم دواء خاص بعلاج النحافة وآخر للتخسيس، وكذا تقليد العلامات التجارية للعديد من الأدوية الطبية "المستوردة" فى ذات المجال وطباعة "لاصق - علب كرتون" خاصة بتلك الأدوية .. وتعبئتها بأدوية أخرى محلية الصنع بقصد النصب على المواطنين والإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة .. باستدعاء أحد المختصين قرر بأنها مقلدة ومجهولة المصدر وتشكل خطورة على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.