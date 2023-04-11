وزيرة الثقافة تعلن نتائج ‏الدورة ‏الثالثة لجائزة الدولة ‏للمبدع الصغير لعام 2023‏ ‏

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏أسماء ‏الفائزين بالدورة ‏الثالثة ‏لجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير ‏لعام 2023‏، ‏والتي ‏تُقام ‏برعاية ‏السيدة ‏انتصار ‏السيسي، ‏حرم ‏رئيس ‏الجمهورية، ‏والتي ‏يُنظمها ‏المجلس ‏الأعلى ‏للثقافة، ‏بأمانة الدكتور ‏هشام ‏عزمي، ‏وذلك ‏خلال وقائع المؤتمر ‏الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات ‏بحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة.‏

وجاءت قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023 كالتالي:



فرع القصة

الفئة العمرية الأولى: حصلت عليها كل من: جمانة سامح محمد سالم عبد الحي، من شمال سيناء، وزينب شريف رضوان عبد الحميد، من الجيزة، أما الفئة العمرية الثانية: حصل عليها كل من: أنطونيوس أسعد عيد أسعد مسعد، من المنيا، وطارق على إبراهيم إسماعيل الحوفي، من القاهرة.



فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى: حصل عليها كل من: على محمد عبد الحليم أحمد عوض، من دمياط، ويحيى محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف، من بورسعيد، أما الفئة العمرية الثانية: حصلت عليها ندى السيد السيد عبد الهادى الطنطاوى، من الدقهلية، ويحيى عايد عباس فرغلى، من الشرقية.



فرع التأليف المسرحي

الفئة العمرية الأولى: حصل عليها كل من أحمد الحسين أحمد محمد فهمي عمارة، من القاهرة، وأيوان هانى زكريا إبراهيم إسماعيل، من الجيزة، أما الفئة العمرية الثانية: حصلت عليها شمس أحمد سيد سليمان، من بنى سويف، وعلى أيمن على خميس بيصار، من الإسكندرية.



فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى: حصلت عليها كل من: جنى سامح محمد الخالد سليمان، من القاهرة، وشهد عمرو نبيل جمعة، من بورسعيد، أما الفئة العمرية الثانية: حصل عليها حسام الدين أحمد محمد سالم، من الإسكندرية، وفيروز شريف حسين محمد البشلاوي، من القاهرة.



فرع العزف:

الفئة العمرية الأولى: حصلت عليها سما عبد الله أسامة عبد العال أحمد، آلة الكمان، من الجيزة، ومازن محمد علاء الدين سعد زغلول، آلة البيانو، من الجيزة، أما الفئة العمرية الثانية: حصل عليها كل من: طارق أشرف حنفى حسن، آلة الكمان، من الجيزة، ونور محمد عبد الفتاح إبراهيم، آلة الكمان، من الجيزة.



فرع الغناء:

الفئة العمرية الأولى: حصلت عليها كل من: ساندرا عماد منير عطية غطاس، من القاهرة، وعمر مراد سامى أبو المحاسن، من الغربية، أما الفئة العمرية الثانية: حصل عليها كل من: أحمد محمود إبراهيم محمد قاسم، من القاهرة، وملك محمد فتحى عبدالحميد، من الإسماعيلية.



فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى: حصل عليها كل من: عمر مصطفى نشأت سيد محمد، من الإسكندرية، ومعاذ عادل على عبد الجواد رمضان، من البحيرة، أما الفئة العمرية الثانية: حصلت عليها شيماء محمد أحمد عبد السيد، ويوسف أحمد منصور جمعة فرج، من الإسكندرية.



فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى: حصلت عليها عهد عمرو عادل محمد خطاب، من الإسكندرية، وكاراس أشرف منير حكيم غبريال، من الدقهلية، أما الفئة العمرية الثانية: حصلت عليها سما وائل سعد عبد الرسول بكر، من الإسكندرية، ويوسف محمود محمود حسن، من بنى سويف.



ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة لجائزة الدولة للمبدع الصغير منذ انطلاقها، والشكر أيضا لجميع الفائزين وأعضاء اللجنة العليا وأعضاء لجان التحكيم والأمانة العامة للجائزة.

وقالت وزيرة الثقافة، إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لجهود وزارة الثقافة المصرية إزاء تفعيل مستهدفات الدولة التنويرية باكتشاف ورعاية وصقل قدرات أبنائنا المبدعين، مؤكدةً استمرار هذه الرعاية حيث لن يتوقف رعاية الوزارة للفائزين فحسب بل ستمتد للمواهب المتميزة التي تقدمت وستمتد الرعاية لتشمل تفعيل مشاركتهم بأنشطة وفعاليات الوزارة بشكل مستمر، كما أعلنت وزيرة الثقافة أن توزيع جوائز الفائزين سيكون من خلال حفل كبير يجري الإعداد له بما يحقق تكريمهم بالشكل اللائق بمواهبهم الإبداعية المتفردة".

من جهته، قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: "لقد أضحت جائزة الدولة للمبدع الصغير الفريدة في نوعها علامة بارزة فى تاريخ الثقافة المصرية من خلال تكريم مبدعيها من الأطفال والنشء، هذه الجائزة التي تُكرس ما ورد في رؤية مصر 2030 فى بناء الإنسان، كما تؤكد دور القوى الناعمة فى بناء هذا الإنسان، وترسيخ هويته المصرية، حيث تهدف إلى رعاية وتشجيع النشء تطبيقًا لنصوص دستورها الذي يمنح الحق لكل مواطن فى الثقافة وحرية الإبداع".



وشملت الجائزة فى دورتها الثالثة هذا العام 2023 عددًا من الفروع تحت مجالات الأدب والفنون والتطبيقات الإلكترونية والعلمية: هي "فى مجال الأدب "القصة القصيرة، والشعر، والتأليف المسرحى"، وفى مجال الفنون "الرسم، والعزف على البيانو والكمان، والغناء"، وفى مجال الإبداع والابتكار "التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية".



وتقدم للمنافسة على الجائزة 10084 متسابقًا من 27 محافظة طبقا للمرحلتين العمريتين وهما: “الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، حيث بلغ عدد المتقدمين بها من الذكور 1871، وعدد المتقدمين من الإناث.3334 ، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 سنة إلى 18 سنة، بلغ عدد المتقدمين الذكور 1616، وعدد المتقدمين إناث 3263”.

كما تم رصد أعداد المتقدمين من جميع محافظات مصر وجاءت كالتالى: "أسيوط (3446)، الوادى الجديد (747)، الجيزة (732)، القاهرة (679)، الإسكندرية (653)، بورسعيد (379)، الدقهلية (339)، القليوبية (282)، البحيرة (272)، دمياط (230)، الغربية (226)، المنيا (225)، الشرقية (196)، الفيوم (190)، سوهاج (184)، بنى سويف (164)، الإسماعيلية (139)، قنا (160)، أسوان (114)، البحر الأحمر (121)، المنوفية (138)، شمال سيناء (88)، كفر الشيخ (159)، السويس (80)، جنوب سيناء (77)، مطروح (40)، الأقصر (24)".

وتقام الجائزة للدورة الثالثة على التوالي، تحت رعاية ‏السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية جائزة ‏الدولة للمبدع الصغير، وتستهدف المبدعين من الأطفال ‏والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وتهدف الجائزة للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏