دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على حكام مباراة الأهلي والرجاء المغربي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراتي الأهلي والرجاء المغربي المقرر لهما ٢٢و٢٩ أبريل الجاري في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ووقع الاختيار على السوداني محمود علي إسماعيل حكمًا لمباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي السبت 22 أبريل علي ستاد القاهرة الدولي الساعة 9 مساءً.

وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط ويعاونه في VAR السنغالي حاج ماليك سامبا.

كما وقع الاختيار على الليبي معتز إبراهيم حكمًا للقاء الإياب بين الرجاء الرياضي المغربي والأهلي السبت 29 إبريل علي مُركب محمد الخامس كازابلانكا الساعة 9 مساء.

وعلى تقنية الحكم الفيديو VAR الغاني دانيال لاريا ويعاونه في VAR الكيني بيتر اويرو.

كما يعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل مباراة الرجاء المغربي المرتقبة يوم ٢٢ أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وتأتي الجلسة لدعم الجهاز الفني الوقوف علي احتياجات فريق الكرة قبل المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

كما يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري في النادي الأهلي من أجل بحث كافة الإجراءات الخاصة برحلة المغرب المرتقبة لخوض مباراة الرجاء المغربي يوم ٢٩ أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وعلمت "البوابة نيوز " ان الجهاز الإداري اقترب من إنهاء كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب.

وستكون مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي يوم ٢٢ أبريل الجاري في ستاد القاهرة.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات طاهر محمد طاهر لاعب الفريق في مباراة فاركو الجمعة القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.