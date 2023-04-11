علاء عصام: حزب التجمع يؤمن بالمواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إننا نشعر بالسعادة على ذكرى مرور ٤٧ عاما على تأسيس حزب التجمع، واتحاد الشباب التقدمى الذى أشرف عليه الآن.

وأوضح عصام، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن حزب التجمع تأسس من الاشتراكيين والناصريين ورجال الدين المستنيرين، بقيادة زعيمه الملهم خالد محيى الدين وقياداته، وأبرزهم الدكتور رفعت السعيد، ويوسف شاهين، وجميل راتب، وأمينه النقاش، وحسين عبدالرازق، وغيرهم من قيادات الحزب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حزب التجمع تأسس لمناصرة قضايا الفلاحين والعمال والفقراء، وبسطاء هذا الشعب، من أجل أن يحصلوا على رواتب تناسب حياتهم، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن، والقضاء على الفساد فى المحليات، وتنمية المجتمع سياسيا، ونشر قيم الديمقراطية والحداثة، ورفض فكرة جماعات الإخوان المسلمين، والجماعات السلفية.

وأضاف النائب علاء عصام، أن حزب التجمع يؤمن بالمواطنة، وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وظل حزب التجمع يناضل من أجل هذه الافكار، ودفع ثمن نضاله أن قيادات الحزب دخلوا السجون وتعرضوا للتعذيب والإعتقال.

وأشار إلى أن حزب التجمع هو حزب عريق، وما زال قائم ومتواجد فى كل المحافظات، أيضا له أنصاره وله محبيه، والآن ما زال له ١٠ نواب فى مجلسى النواب والشيوخ، وله نفوذ فى عدد من الدوائر الهامة وهى دوائر العمال، وأبرزهم دائرة المحلة، حيث إن هذه الدائرة التى نناضل من خلالها من أجل حقوق العمال.

واختتم أن حزب التجمع حزب برنامج وليس حزبا أيدلوجيا، وله قواعد وسلوكيات واضحة، ومن ضمن قواعده أننا لا نهاجم أحدا مختلفين معه وهو فى السجن، وأيضا من أهم أدبياته أننا ندخل الحوار الوطنى من أجل أن نناقش الجميع فى القضايا المختلفة، ولا نفرض رؤيتنا، ولكننا نخرج سويا بحالة من التوافق.