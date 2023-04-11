لافروف: الأوضاع الدولية غير مستقرة وتؤثر بشكل كبير على آسيا الوسطى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الأوضاع الدولية غير مستقرة وتؤثر بشكل كبير على آسيا الوسطى.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني مراد نورتليو وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء- أن بلاده لديها موقف موحد مع كازاخستان ضمن معاهدة الأمن الجماعي تساعد على تعزيز الأمن بالمنطقة الأوراسية، كما أن هناك تعاونا بين روسيا وكازاخستان خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والغاز والطاقة، فضلا عن وجود تقدم في المجالات اللوجستية.

من جهته.. أكد وزير خارجية كازاخستان مراد نورتليو، أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا أولوية لسياسة كازاخستان الخارجية، منوها بأن موسكو شريك أساسي لبلاده وأن موقف البلدين متطابق لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرا إلى ازدياد حجم التبادل التجاري مع روسيا، إلى نحو 27 مليار دولار.

وفي سياق آخر، أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب)، إيرينا ياروفايا، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيجري إرساله إلى كافة برلمانات ودول العالم.

وقالت ياروفايا: "إن التقرير سينشر وسيرسل إلى الرئيس بوتين"، مشيرة إلى أن التقرير يتكون من 207 صفحات.

وأضافت: "ننوي إرسال هذه المعلومات إلى جميع دول العالم والبرلمانات في كافة الدول حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم".

يُذكر أن اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في المختبرات البيولوجية تشكلت في مارس 2022، ويرأسها الرئيسان المشاركان إيرينا ياروفايا، ونائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف.

من ناحية أخرى، غادر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ونقلت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية عن موراوسكي قوله: "العلاقات البولندية الأمريكية لم تكن أبدًا جيدة وقوية كما هي الآن"، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته سيكون تعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية التي تم وضعها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى بولندا.

وأضاف: "سنجعل الشراكة عبر الأطلسي وتحالف الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة أولوية قصوى لرئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي، والتي ستتولى بلادنا زمامها في أقل من عامين".

ولفت إلى أن أمن بولندا كان يقوم على ركيزتين، وهما التعاون الاقتصادي والدفاعي، وقال "أنا ذاهب إلى الولايات المتحدة لتقوية هاتين الركيزتين، وتقوية أساساتهما وبنائهما بالتعاون مع حلفائنا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، إن التعاون الاقتصادي الثنائي وأمن بولندا سيكونان محور الزيارة التي ستنتهي يوم الخميس المقبل.

وأثناء وجوده في الولايات المتحدة، سيلتقي موراوسكي مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وممثلي شركات الأسلحة الأمريكية.