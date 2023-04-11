إنفوجراف| الزراعة في كل مصر.. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٨٨ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 10 أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملات تفتيشية على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و500 كجم لحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن أحد المصانع غير المرخصة بالقاهرة الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6 أطنان و594 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 6248 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 8 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماع مع مديري الإدارات المعنية، ومندوبي الصوامع والشون بالمحافظة، للتنسيق حول عمليات توريد القمح والتيسير على المزارعين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول الزراعة التعاقدية، وندوة إرشادية للتعريف بأهم أنواع الحشائش وكيفية التعرف عليها ومكافحتها، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية متابعة الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القمح، كذلك تم إزالة 12 حالات تعدي على الاراضي الزراعية، وعقد 36 ندوة إرشادية، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان والزراعة التعاقدية وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، والتوصيات الفنية للقمح.

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية وفد من الايكاردا ضمن مشروع الزراعة المبتكرة لصغار المزارعين لمحصولي القمح والفول البلدي، كما تم متابعة حصاد وتوريد محصول بنجر السكر حيث تم زيارة مصنع السكر لمتابعة سير العمل به،كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تشكيل 105 لجان لتحصين وترقيم الماشية على مستوى المدن والقرى، حيث انتهت اللجان من تحصين نحو 218 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد عدد كبير من الندوات والزيارات المنزلية لإقناع المربين بتحصين الماشية وترقيمها وتسجيلها، سواء للتربية المنزلية أو المزارع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية المرور على زراعات الذرة بمركز منيا القمح، كما قامت مديرية الطب البيطري بتحصين جميع العجلات التي تم تسليمها للمواطنين بقرية الظواهرية مركز الحسينية، كما تم الاعلان عن إجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و690 رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ1680 رأس ماشية خلال شهر مارس، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كفر الدوار، رشيد.



كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماع مع مسئولي كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية، لتفعيل منظومة الأسمدة الجديدة، كما تم متابعة محصول القمح، كما واصلت متابعة حصاد محصول بنجر السكر، وتم عقد ندوة إرشادية حول تحميل محصول السمسم على القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات البطاطس بنواحي المحافظة للاطمئنان على حالتها، كما تم المرور على زراعات القمح وفحصها، كذلك الجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية ومدير شئون التعاون لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور على زراعات القمح والقطن، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي شئون التعاون الزراعي بالمديرية والارشاد الزراعي وإدارة التقاوي وممثلي مديرية الاصلاح الزراعي وذلك استعدادا لتوفير احتياجات تقاوي المحاصيل الشتوية للعام القادم وخاصة محصول القمح،كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عمليات صرف الاسمدة، على المزارعين بمدينة رأس سدر وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالصرف، مع استمرار متابعة زراعات القمح، وتفقد الزراعات الحيوية وزراعات الزيتون والموالح والمانجو.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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