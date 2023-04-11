تفاصيل الحلقة التاسعة عشر من "مربى العز"

تشهد أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "مربى العز" تنفيذ "جواهر" والتي تلعب دورها سوزان نجم الدين مخطط محكوم من أجل الانتقام من أبناء زعماء الحارات الثلاث الذين شهدوا على سجن والدها ظلمًا وحرمانها من الزواج والإنجاب.

وتسببت الخطة المحكمة التي وضعتها جواهر من الاستيلاء على أبناء زعماء الحارات الثلاث الصغار وذلك انتقامًا لما حدث بهل، حيث أخبرت أخيها أنها ستجعلهم يشعرون بالألم الذي شعرت هي به ولو تمكنت من سرقة أبناء كل القاطنين في تلك الحارات ستفعل مثلما شهدوا على فضيحة والدها دون أن يعرفوا الحقيقة.

فيما أخبرت جواهر أخيها أن ما يفعلونه هو الشر بعينه، وحين أخبرها عن التوقف إذا من مخططهم الشرير، عاودت حديثها له بأنها لا يمكن أن تنسى أو تسامح وهذه علتها، أنها ترغب في الانتقام ولن تتوقف عن هذا الشر الذي يستحقه هؤلاءـ فهي تحسد من يمكن أن يسامح وينسى ولكنها لا تتمكن من ذلك.

وتمكنت سوزان نجم الدين من تصدر تريند فيس بوك في وقت عرض الحلقة، والذين يصفون شخصية جواهر بأنها الشر الذي يتجسد في صورة سيدة، معتبرين جواهر أنها الدور الأقوى في العمل والذي لا يمكن أن يكون العمل بدونها فهي المحور الرئيسي المحرك لكل الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل حول "جواهر" التى ستحاول بث الفتنة بين الثلاث حارات وهم حارة الورد، وحارة المشرقية، وحارة العسلية، حيث لكل حارة زعيم وستحاول سوزان نجم الدين أن تستعيد ملك والدها بعد أن سجن وتعرضت هى وأشقاؤها للتنمر، والنبذ، إذ تحيك خطة مكتملة الأركان من أجل استعادة عز وملك والدها.

"مربى العز" تأليف على الصالح، وإخراج رشا شربتجى، بطولة سوزان نجم الدين، عباس النورى، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خورى، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادى صبيح، حسن خليل، وآخرين.