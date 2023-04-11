موعد وحكام مباراة بيراميدز وجالانتس في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد وحكام مباراة نادي بيراميدز أمام نظيره مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الأحد ٢٣ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير اللقاء طاقم حكام بقيادة الحكم الإيفواري، إبراهيم تراوري، ويساعده سايدو تياما المساعد الأول من بوركينا فاسو، ونوهو أوتارا المساعد الثاني من كوت ديفوار، وبوبو تراوري الحكم المساعد الرابع من مالي.

وتقام المباراة بتقنية الفيديو "الفار" حيث يتولى الحكم المغربي سمير قزاز تقنية الفار ويساعده مواطنه المغربي ذكريا برنيسي.

ويراقب المباراة، يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب الحكام إيفارست مينكواندي من الكاميرون، والمنسق العام ناصيرو جبريل من نيجيريا، ومواطنه جون إيفوجو المنسق الأمني للمباراة.