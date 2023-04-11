سقوط شخصين لاستغلالهما الأطفال في التسول بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين أحداث، لقيامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "أحداث" - مقيمان بمحافظة الجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول و استجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، متخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.