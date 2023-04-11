ميقاتي يبحث مع وزير الداخلية تحضيرات الانتخابات البلدية اللبنانية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي اليوم الثلاثاء بوزير الداخلية في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.

وكان مولوي قد أعلن قبل أيام إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على 4 مراحل تبدأ في 7 مايو المقبل بمحافظتي الشمال وعكار و14 مايو بمحافظة جبل لبنان و21 مايو بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل و28 مايو بالجنوب والنبطية.

وتواجه الحكومة تحديا كبيرا في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث تبلغ التكلفة المبدئية 8 ملايين دولار، وذلك وسط انقسام برلماني بين مؤيد لإجراء الانتخابات ومعارض لعقدها في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب تشريعا لتأجيلها.