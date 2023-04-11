النائب أبو هميلة يوجه الشكر والتقدير لضباط وجنود وزارة الداخلية

وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر والتقدير والعرفان لكل ضباط وجنود وزارة الداخلية على ما يبذلون من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وقال "أبو هميلة" إن مشروع القانون إنما يعد التعديل السابع للقانون، وفي هذا الصدد نحي وزارة الداخلية لحرصها علي تطوير تشريعاتها كلما تطلب الأمر، لتلاحق التطورات التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم، فضلا عن التقدم العلمي في الجانب الأمني، لافتا إلي أن التعديلات مثالا لتوظيف العلم في خدمة أغراض الأمن فضلا عما تضمنه من استحداث مجالس علمية مهمة.

وبدوره، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن وزارة الداخلية أدت دورها على أكمل وجه، لافتاً إلى وقوفها مع القوات المسلحة للحفاظ علي مقدرات الوطن، فضلا عما قدمته من ضحايا وشهداء من أجل استقرار مصر.

ولفت "هلال" إلى دور وزارة الداخلية ليس فقط أمنيا بل لها دورا اجتماعا لعل في مقدمته مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية للأسر المصرية.