روسيا: إحباط 118 جريمة إرهابية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إحباط 118 جريمة إرهابية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في فبراير 2022، كان مرتكبوها من الشباب بمن فيهم القصّر.

وذكر بيان للجنة الروسية اليوم /الثلاثاء/ "إن قائمة الجرائم الإرهابية تشمل عمليات التحضير لهجمات إرهابية والتجنيد في المنظمات الإرهابية والدعوات العامة للإرهاب واحتجاز الرهائن وغيرها من جرائم".

وأوضح بيان اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية تحاول إشراك الشباب الروسي في أنشطة تخريبية وإرهابية على خلفية العملية العسكرية الخاصة.

وتابع البيان بهذا الشأن: "لقد أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية والقيمون الغربيون عليها حملة من التلقين الإيديولوجي والتجنيد العدواني لمواطنينا وخاصة من جيل الشباب، لإشراكهم في العمليات التخريبية والأنشطة الإرهابية والمتطرفة".