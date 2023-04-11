بسبب خلافات مالية.. القبض على 3 أشخاص احتجزوا تاجر دواجن بالزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) تضرر خلالها من قيام عدد 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بإنتحالهم صفة رجال شرطة وإصطحاب (تاجر دواجن "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان) للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم .. وبحوزتهم عدد 3 سلاح أبيض "2 مطواة، سنجة").. كما عُثر بصحبتهم على المجنى عليه وبحوزته (مبلغ مالى) .. وبسؤال المجنى عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذى بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص "غير متواجد"، وأثناء التفاوض معهم قاموا بإشهار الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.



