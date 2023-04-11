ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بني سويف تستقبل 44 من السياح الإنجليز على متن الباخرة "مصر"

جانب من الفوج السياحي
جانب من الفوج السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت محافظة بني سويف ،مساء أمس،الباخرة السياحية مصر " فندق عائم " خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة  ، وعلى متنها  فوج قوامه 44 من السياح الإنجليز،وكان في استقبال الفوج : رانيا عزت مدير عام السياحة ،هبة السيد وكيل الإدارة،محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم "أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً " تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات  باللغة الإنجلييزية  للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

فيما أشارت  رانيا عزت مدير السياحة،أن الفوج السياحي أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم  لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء  توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم  النيلية بين القاهرة و أسوان

 

 

 

 

 

 

الادارة العامة للسياحة خطة المحافظة محافظة بني سويف لتنشيط السياحة برنامجا سياحيا