ضبط سائق "أتوبيس" صدم سيدة وتسبب في وفاتها بالساحل

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات - مقيمة دائرة القسم) مصابة بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ولا يمكن إستجوابها ، إثر إدعاء مصادمة.

وبالإنتقال والفحص تبين بأنه حال عبور المصابة بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدم بها أتوبيس "غير معلوم أرقام لوحاته ، ولاذ قائده بالفرار به" نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ، وبسؤال (نجل المصابة) أيد ما سبق ، ولم يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائياً ، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة المذكورة متأثرة بإصابتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد المركبة المتسببة فى الحادث وتبين أنها "أتوبيس" حيازة (سائق "محدد" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وأنه وراء إرتكاب الواقعة المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أنه حال سيره بالشارع محل الواقعة فوجئ بالمتوفية حال عبورها الطريق وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن وإصطدم بها.

وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً وتعدى الأهالى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.