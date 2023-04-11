التحقيق في العثور على جثة شخص سقط من عقار بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مصرع شخص، إثر سقوطه من علو في منطقة عين شمس.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

كانت قد تلقت شرطة النجدة إخطارًا يفيد العثور على جثة أسفل عقار في ظروف غامضة، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، تبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "ع. م" يرتدي ملابسه كاملة، وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.