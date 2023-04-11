ألسنة النيران التهمت محتويات المحلات بشبرا.. والنيابة تحقيق في الحادث

تباشر نيابة شبرا مصر، اليوم الثلاثاء، التحقيق حول نشوب حريق في عدد من المحلات التجارية بميدان فيكتوريا دون خسائر بشرية بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية، والمعمل الجنائي لمعاينة الحريق للوقوف علي ملابسات الحادث وحصر التلفيات والخسائر، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق، شب داخل عدد من محال المراتب بمنطقة ميدان فيكتوريا بشبرا مصر، دون وقوع خسائر بشرية.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات الحماية المدنية، مفادها نشوب حريق داخل عدد من المحال التجارية بمنطقة شبرا مصر.

وعلي الفور دفع رجال الحماية المدنية بعربات الإطفاء لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط النيران، ومحاصرتها ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاورة، وتمت عملية السيطرة علي النيران، دون وقوع خسائر بشرية.