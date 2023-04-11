قرار جديد بشأن «دجال الجيزة» المتهم بهتك عرض طفلة أمام والدها بسبب الآثار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة استمرار حبس «دجال الجيزة» ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفلة أمام والدها للبحث عن الآثار بدعوى تسخير الجن.

وكانت البداية، بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغا من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من اسفل المنزل، واغتصاب ابنتها ف.أ.م، ١٦ سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث تبين أن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها فى سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.