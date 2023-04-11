فرنسا: ينبغي حل أزمة تايوان بالحوار وأمن أوروبا ضروري للتوازنات العالمية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أمن أوروبا ضروري من أجل حفظ التوازن العالمي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حل أزمة تايوان عن طريق الحوار وليس بالقوة العسكرية.

وكشف بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية عن حجم التباين في وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال البيان إن فرنسا ليست على مسافة واحدة من واشنطن وبكين.

وأضاف البيان، أن ماكرون شدد على أن فرنسا تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك قيمًا مشتركة تجمعهما، إلا أن علاقة باريس وبكين ضرورية لحفظ التوازن العالمي، ولخفض التوترات.

وشدد ماكرون على أن استقرار النظام العالمي والحفاظ على هذا العالم من التوترات العسكرية تتطلب عدم تورط الصين في الحرب الروسية على أوكرانيا، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة العمل على قيام عالم متعدد الأقطاب لتجنب تفتيت العالم.