النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في وفاة سيدة عقب رفض مستشفى فرشوط استقبالها

تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في وفاة سيدة عقب رفض مستشفى فرشوط المركزي استقبال الحالة يوم ٦ / ٤ / ٢٠٢٣.

كانت النيابة الإدارية بأبو تشت قد تلقت شكوى أحد المواطنين والتي ضمنها أن والدته تم حجزها بمستشفى قنا الجامعي يوم ٤ / ٤ / ٢٠٢٣ ، وكانت بحاجة ماسة للدخول للعناية المركزة والتي لا تتوافر بالمستشفى الجامعي، وعند الاستعلام من المختصين بمستشفى فرشوط المركزي لدخول الحالة طوال يومي ٥ ، ٦ / ٤ / ٢٠٢٣ ، جاء رد المختصين بعدم وجود أسرّة شاغرة بقسم العناية المركزة بالمستشفى، حتى توفيت إلى رحمة الله يوم ٦ / ٤ / ٢٠٢٣ بقسم الاستقبال بمستشفى قنا الجامعي.

و أمر المستشار أحمد مدحت - مدير النيابة الإدارية بأبو تشت، بإحالة الشكوى للتحقيق العاجل أمام المستشار محمد منصور سعيد رئيس النيابة، وتكليفه والمستشار محمد هشبول – وكيل أول النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة فورية لمستشفى أبو تشت المركزي.

أسفرت المعاينة التي أجراها فريق التحقيق بصحبة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بقنا والقوة الأمنية اللازمة بتاريخ ٨ / ٤/ ٢٠٢٣ عن وجود عدد عشرة أسرّة بقاعتي الرعاية المركزة منها سرير واحد شاغر، فضلًا عن وجود أماكن عديدة بالقاعتين مجهزة بكافة التجهيزات المخصصة للرعاية المركزة دون وجود أسرّة بها، كما تبين من المعاينة وجود عدد كبير من الأسرّة تم تخزينها دون استخدام، وأن وحدة الرعاية المركزة لا يوجد بها أطباء منذ تاريخ ٢٦ / ٣/ ٢٠٢٣، رغم وجود أطباء تم التعاقد معهم عن طريق التعاقد مع مديرية الشئون الصحية بقنا، كما كشفت المعاينة عن عدد من المخالفات لعدد من الأطباء وهيئة التمريض القائمة على الرعاية المركزة بالمستشفى، شملت الغياب دون إذن، والانصراف قبل مواعيد انتهاء النوبتجية، والتلاعب بدفاتر الحضور والانصراف.

وبناءً عليه كلفت النيابة المختصين بمديرية الشئون الصحية بقنا، بسرعة إعداد تقرير مفصل بكافة المخالفات التي أسفرت عنها المعاينة، وتحديد المسئولين عنها، وجار استكمال التحقيقات.