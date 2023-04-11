رئيس الجامعة اليابانية: برنامج الكيمياء يستهدف معالجة التحديات والمشكلات الهندسية والكيميائية بقطاع الصناعة

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بأن تقديم برنامج بكالوريوس الكيمياء فى معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة يستهدف تعزيز المفاهيم الأساسية للكيمياء وربطها بالعديد من التطبيقات وتسخير كافة الادوات من اجل البحث لمعالجة التحديات والمشكلات الهندسية والكيميائية على نطاق صناعي.

وأوضح أن البرنامج لإعداد خريجين يتمتعون بمهارات ومعرفة وقدرة بحثية معززة لإجراء دراسات عليا أو بحوث ابتكارية وتطويرية في مجالات الكيمياء المختلفة، مما يعزز الابتكار في جميع مجالات الإنتاج.

وأوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم ان الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على التوازن بين الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ويتم التدريس على اساس المزج بين اسلوب المحاضرات والتعليم النشط من قبل الطلاب بالاضافة الي العمل المخبري في مختبرات مجهزة بأعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة مع مراعاة قوانين وتعليمات السلامة العامة، حيث يكتسب الدارس معرفة جيدة بأساسيات علم الكيمياء والقدرة على تطبيق العديد من التجارب المعملية المتقدمة وتكوين فرق عمل متميزة بالاضافة الي القدرة على تحليل البيانات المتحصل عليها بطرق علمية دقيقة لثقل الخبرات المعملية للدارس للمساعدة في بناء الكوادر اللازمة في مجال الكيمياء.

ويشرف على الدراسة أساتذة أكفاء ويتم تدريب الطلاب في المختبرات وتدوين سجلات عن اداء كل طالب بانتظام.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة ان البرنامج يؤسس لدراسة تطوير وتحسين ومراقبة العمليات الكيميائية الأساسية المستخدمة في الصناعة لتحويل المواد الخام والمنتجات التجارية المفيدة للمجتمع.

كما يوفر المهارات الفنية والإدارية في التنمية الصناعية والإدارة، ويمكن للطلاب التعلم واكتساب الخبرة لتمكينهم من استخدام المعرفة في مختلف المجالات الصناعية والقطاعات العامة مثل التكنولوجيا الحيوية، العمل في مختبرات ضبط الجودة، المراقبة او الاشراف البيئي العمل في وزارات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، العمل في وزارات الصناعة والكهرباء، العمل في الكثير من المجالات الصناعية ومنها صناعات الادوية، إنتاج الأسمدة، البلاستيك،الورق ،النفط والبترول، النسيج، الأصباغ والدهانات، مستحضرات التجميل، الاسمنت، الزجاج، تنقية المياه.