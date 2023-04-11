مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية للعام الدراسي 2022 / 2023 والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى 25 مايو وذلك بحضور الاستاذ أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

وجاءت مواعيد الامتحانات كالاتى :

الصف الاول والثاني والثالث (فصل واحد) والخامس (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الأحد 7 / 5 / 2023

الصف الرابع الابتدائي (عام ، فصل واحد ,مكفوفين) والرابع و السادس (صم) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الاربعاء 10 / 5 / 2023

الصف الخامس الابتدائي ( عام ، فصل واحد مكفوفين ) والسابع (صم) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلى الاربعاء 10 / 5 / 2023

الصف السادس الابتدائي (عام فصل واحد مكفوفين ) والثامن (صم) يبدأ من الخميس 11 / 5 / 2023 إلي الإثنين 15 / 5 / 2023

الصف الاول الاعدادي ( عام ,صم، مكفوفين، مهنى) يبدا من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الاربعاء 17 / 5 / 2023

الصف الثاني الاعدادي (عام, صم، مكفوفين ،مهنى ) يبدأ من الأحد 7 / 5 / 2023 إلي الخميس 18 / 5 / 2023

الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية، والمكفوفين، والصم ) يبدأ من السبت 20 / 5 / 2023 إلي الخميس 25 / 5 / 2023

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي السبت 20 / 5 / 2023

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 7 / 5 / 2023 إلي السبت 21 / 5 / 2023

الصف الأول الثانوي الصم يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي السبت 13 / 5 / 2023

الصف الثاني الثانوي الصم يبدأ من الخميس 11 / 5 / 2023 إلي الخميس 18 / 5 / 2023

الصف الأول الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم السبت ٦/٥/٢٠٢٣ إلى يوم الأحد 14 / 5 / 2023

الصف الثاني الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الاثنين 15 / 5 / 2023 إلي يوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023

كما تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم الأحد 30 / 4 /2023 إلى يوم الاربعاء 17 /5 / 2023 نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها علماً بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع أيام ( 29 , 30 ابريل ) و ( 1 , 2 , 3 مايو ) 2023 وتنتهى امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الخميس الموافق 25 / 5 / 2023 .

وقد كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .