مايو المقبل.. "هندسة المطرية" تنظم مسابقة Triple S بمعايير عالمية

اعلنت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان عن مسابقة Triple S والتى تنظم على أسس ومعايير عالمية، وتشجع المشاركة فيها جميع الطلاب في الهندسة من جميع التخصصات ومن المقرر اقامة المسابقة يوم 16 من شهر مايو المقبل.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، م.د محمد حلمي أستاذ هندسة الانشاءات بهندسة المطرية، وبالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية و مشاركة طلبة الهندسة علي مستوي الجمهورية بأكثر من ١٥ جامعة حكومية.

وتتضمن المسابقة خمس مسابقات رئيسية وهي "الزلزال، الأسباجيتي، EPD، المشاريع العامة، واللاندسكيب".

وتعد مسابقة الزلزال هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستعداد لمخاطر الزلازل والتصميم الانشائي السليم.

وتهدف مسابقات الأسباجيتي وEPD إلى تعزيز المهارات الهندسية لدى المشاركين وتشجيع الابتكار والإبداع في التصميم والإنشاء، في حين تهدف مسابقة المشاريع العامة إلى تنفيذ مشاريع ذات فائدة عامة للمجتمع.

وتعد مسابقة اللاندسكيب فرصة للمشاركين لتصميم وتنفيذ مشاريع الأراضي والحدائق والمناظر الطبيعية، مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتنمية المساحات الخضراء في المجتمع.

بالإضافة إلى المسابقات، يتضمن حدث Triple S العديد من الفعاليات الهامة مثل المحاضرات وورش العمل والمعارض، التي تشجع التعلم والتفاعل والتواصل بين المهندسين والمشاركين من الجمهور.

وبالتالي، يعد حدث Triple S فرصة مثالية للطلاب في الهندسة لتعزيز مهاراتهم والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في العالم الهندسي، ويجب على جميع الطلاب المهتمين بالهندسة الحضور والمشاركة في هذا الحدث المهم.