رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتي الجمهورية

هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء، على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

في البداية أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بدور فضيلة المفتي في إرساء قواعد المواطنة وترسيخ جذور الاعتدال في المجتمع المصري، قائلا إن المفتي يعد صخرة الاعتدال المصري وصاحب دور تاريخي في الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأوضح رئيس الإنجيلية، أن دار الإفتاء المصرية تلعب دور مهم في صناعة العقل، وبناء الأمة وبالتالي تسهم بشكل رئيسي في صناعة المستقبل القائمة على قبول الآخر وتثبيت قواعد السلام المجتمعي.

فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن رئيس الطائفة الإنجيلية هو قيادة مصرية تؤمن بالعيش المشترك كونه مخلص حقيقي في حب الوطن، مشيرا إلى أن العلاقة بين رئاسة الطائفة الإنجيلية ودار الإفتاء تجمعها حب الوطن والحرص على الحفاظ عليه.