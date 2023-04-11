5 مراكز بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تحصل على اعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين

حصلت 5 مراكز بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة على الاعتماد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي مركز تطوير تعليم اللغة العربية، ومركز الخدمات التربوية، ومركز تطوير التنمية المهنية للمعلم، ومركز القياس والتقويم التربوي، ومركز الإرشاد النفسي، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة الهادفة إلى التحول نحو التميز في العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تسعى لأن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية سباقة ورائدة وفقًا لمعايير الجودة العالمية والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة من خلال عدة إجراءات، أهمها التطوير المستمر سواء على مستوى المناهج والبرامج المميزة أو طرق التدريس التى تتواكب مع الجامعات العالمية، وتوفير كافة الإمكانيات والدعم، بالإضافة إلى العمل بشكل متكامل بين كل الكليات حتى يصبح لكل كلية نموذج يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية تساهم بشكل كبير في الإعداد والتنمية المهنية للمعلمين بشكل عام من خلال إعداد كوادر تربوية مؤهلة مهنيًا في استراتيجيات التدريس المبتكرة، ومعرفة النظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنية في التعليم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، إن حصول مراكز الكلية الخمس على اعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين جاء نتيجة تطبيق متطلبات العملية التعليمية بها، وذلك وفقًا للعديد من المعايير المعتمدة على المستوى الدولي والتي تحقق الجودة الشاملة في التنمية المهنية للمعلمين.