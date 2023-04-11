اليوم .. قطع المياه عن مركز قليوب لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه بمركز قليوب لمدة 7 ساعات اليوم، وتستمر حتى فجر غدا من الساعة 8 مساء، وحتى الساعة 3 فجرا بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن قطع المياه بمركز قليوب يستمر 7 ساعات لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي الخاص بمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

وأعلنت شركة مياه القليوبية، أن قطع المياه بمركز قليوب سيبدأ اليوم الثلاثاء، الساعة 8 مساء ويستمر حتى الـ 3 صباحا من يوم الاربعاء بإجمالي 7 ساعات، ووجهت الشركة اعتذار للمواطنين، مشيرة أنه سيتم توفير سيارات فنطاس لنقل المياه الي المناطق المتضررة طوال فترة قطع المياه بقليوب وحتي عودة الخدمة.

وناشدت شركة القليوبية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه بقليوب، مشيرة في بيانها أنه سيتم الدفع بالفرق الفنية لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح في المحطة المذكورة.