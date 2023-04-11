رئيس الوزراء الياباني يزور مصر وغانا وكينيا وموزمبيق أواخر الشهر الجاري

يقوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بجولة إفريقية تشمل مصر وغانا وكينيا وموزمبيق خلال عطلة الأسبوع الذهبي لليابان التي تبدأ أواخر أبريل، وقبل عقد قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/عن كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة، قوله في مؤتمر صحفي دوري إن تأكيد التعاون مع الدول الإفريقية الكبرى لمعالجة القضايا العالمية أمر "مهم" بالنسبة لليابان التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع لهذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع اقتراب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أعرب كيشيدا عن رغبته في تعزيز العلاقات مع "الجنوب العالمي"، وهو مصطلح يشير بشكل جماعي إلى الدول النامية جنوب خط الاستواء.

ولم يخض ماتسونو في تفاصيل مسار رحلة كيشيدا إلى القارة، وتمتد فترة الأسبوع الذهبي.