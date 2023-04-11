اليابان تقترح إجراء محادثات هاتفيه بين كيشيدا وشي لبحث سبل استعادة العلاقات

أعلنت مصادر مطلعة في الحكومة اليابانية اليوم أن اليابان اقترحت على الصين إجراء محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج خلال الفترة المقبلة، وذلك عندما التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية بشرط عدم ذكر طبيعة عملها إن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي قدم هذا الاقتراح خلال اجتماعه مع نظيره الصيني تشين قانج في 2 أبريل الجاري حيث تعتقد طوكيو أن إجراء حوار قمة أمر حيوي لبناء علاقات ثنائية "بناءة ومستقرة".

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يدعو كيشيدا، خلال المحادثات الهاتفية المتوخاة، شي للإفراج عن مواطن ياباني محتجز في الصين الشهر الماضي للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس في أقرب وقت ممكن.

وبدورها، تجنبت بكين تقديم رد فوري على طلب اليابان، لكن مصدرًا دبلوماسيًا صينيًا أكد أن الاتصالات رفيعة المستوى بين الحكومتين "ضرورية باستمرار".

وكانت السفارة اليابانية في بكين أعلنت الأسبوع الماضي أنها تمكنت من الوصول إلى الرجل المحتجز الذي يعمل في شركة الأدوية Astellas Pharma Incبطوكيو، وكررت مجددًا دعوة اليابان إلى الإفراج عنه في أسرع وقت.