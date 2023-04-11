محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الوحدات المحلية

كرّم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة .

أوضح محافظ قنا، أنه تقدم للمسابقة 8 سيدات ممن انطبقت عليهن الشروط، وقامت اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة بفحص أوراق المتقدمات والإطلاع على قصص كفاحهن، واختيار الفائزات، مشيرا إلى أنه حصلت على المركز الأول نعمة ابوالمكارم عبدالله ، تعمل بالوحدة المحلية لقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، وحصلت على المركز الثانى نجاح ابراهيم احمد ، تعمل بالوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة لمركز قنا، كما تم اختيار السيدة زينب محمد مصطفى، تعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لرعايتها ابن من ذوى الإحتياجات الخاصة .

وقام " الداودى " بمنح الأمهات الفائزات شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لما بذلنه من كفاح وتضحية من أجل تربية أبنائهن، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص ، كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدورها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل ، مثمناً كفاح المرأة العاملة في تأدية عملها ورعاية أسرتها.

من جانبهن قدمن الأمهات المكرمات عظيم الشكر والتقدير لمحافظ قنا ، لحرصه على تكريمهن ، وأكدن على مواصلتهن للعمل الجاد وبذل اقصى جهودهن لخدمة المواطنين بمقار عملهن ، داعين الله بدوام الإستقرار والأمان وتحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء الجمهورية ، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .