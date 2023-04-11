أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل علي السواحل الشمالية ودافىء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويشهد الأربعاء أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة علي الي مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغري 14 ، وعلى جنوب سيناءوسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15 درجة.