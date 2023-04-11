ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

ضبطت مديرية أمن القليوبية، ورشة لتصنيع السلاح الناري بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، يديرها تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين، وجرى ضبط الورشة والمتهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية ومعدات التصنيع وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لمباحث مركز الخانكة تفيد قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وترويجها على عملائهم عن طريق إدارة ورشة كائنة بدائرة المركز متخذين منها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد استصدار إذن من النيابة وتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بداخل الورشة على 4 فرد خرطوش ومجموعة كبيرة من المعدات وأدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية المحلية عن طريق الورشة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.