قبل عيد الفطر.. وزير النقل يعلن تشغيل أول قطار إسباني بعد إعاد تأهيله بالكامل

قام الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل امس، بزيارة ورش كوم ابو راضى ببني سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية، وذلك لمتابعة أعمال تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر كما تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع عدد كبير من قائدي القطارات والمهندسين والعمال والفنيين بورش كوم ابوراضي.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير لأحد القطارات الاسباني الجاري اعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل، حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز حيث شاهد الوزير عربات من الدرجة الأولى والثانية والبوفية التي تم الانتهاء منها كما تفقد الوزير اعمال تطوير واعادة تاهيل وتحديث القطار الاسباني الثاني ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات اسباني وحيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية).

ووجه الوزير بضرورة أن تكون كافة التشطيبات على أعلى مستوى كما وجه وزير النقل باعادة تشغيل أول قطار اسباني تم الانتهاء من اعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، وذلك قبل عيد الفطر المبارك على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات الاسباني تباعا طبقا لخطة التشغيل.

كما تفقد الوزير أعمال رفع كفاءة عدد من عربات تحيا مصر (عربات درجة ثالثة عادية ) حيث تم نهو رفع كفاءة 120 عربة حتى الآن من اجمالي 175 عربة جاري رفع كفائتهم بورش كوم ابوراضي وأشار وزير النقل الى أن اعادة التأهيل والتطوير والتحديث الكامل لكل قطار اسباني يهدف الى تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفي لقائه بالعاملين، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير كافة الورش وزيادة انتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، مؤكدا ضرورة أن يكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى مشيرا الى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتوطين صناعة النقل في مصر ومن هنا جاء الاهتمام بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة لإقامة مصانع في مصر لتوطين هذه الصناعة، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5 أفدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات و الشركات التابعة لوزارة النقل مع امكانية التصدير للخارج مستقبلاً.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد الامر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات وسيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية علي ان يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية بالاضافة الى توطين صناعة مترو الأنفاق في مصنع نيرك بشرق بورسعيد بتصنيع 40 قطار مترو جديد.

كما يتم توطين صناعات مستلزمات الكباري مثل ركائز الكباري وكذلك جاري إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر لأول مرة لتلبية احتياجات السوق المحلي في مشروعات السكك الحديدية والمترو والقطارات الكهربائية السريعة ثم التصدير للخارج.

وفي مجال النقل البحري أكد الوزير انه جاري إنشاء مصنع لتصنيع الواح الصلب التي تستخدم في المراكب مشيرا الى انه تم الاتفاق مع احدى الشركات الكورية الجنوبية على شراء عدد مركب لصالح شركة القاهرة للعبارات وبعد ذلك 4 مراكب وبعدها يتم التعاون معها ومع هيئة قناة السويس والقطاع الخاص في تصنيع المراكب التجارية مؤكدا أن هذه هي مصر الآن التي تنطلق بقوة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشار الفريق مهندس وزير النقل الى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، ويتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أوضح الفريق مهندس وزير النقل إنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف إلى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية، لافتا إلى أنه يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد واسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادي السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لاعضاء النادي بالإضافة إلى توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

وأكد وزير النقل أن كافة العاملين بالسكة الحديد يجب أن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لعمل لجنتي الحوافز والمشتريات، واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

وحول التعاون مع القطاع الخاص، أوضح الفريق مهندس وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل الى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد و زيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي مستعرضا بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص مثل إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصرى - التعاقد مع تحالف شركات (الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشار إلى بعض المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية ( 6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة.

وجدير بالذكر أن ورش كوم ابوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدان و تقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIPويبلغ عدد العاملين بها 1449 (مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال)، وتم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق و تقوم ورش كوم ابوراضى بتطوير عدد 10 استوك اسبانى الاستوك مكون من (4 أولى +عربه بوفيه +6 تانيه)، كما تقوم الورشة حاليا بتطوير 175 عربه عاديه الى عربات تحيا مصر، وتم انجاز 120 عربه حتى الآن ويبلغ متوسط انتاج الورشة الشهري من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات حوالى 120 عربه شهريا منهم عدد 10 عربات تحسين وعدد 10 عربات تطوير.