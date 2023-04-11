الوادي الجديد تستعد لشم النسيم وعيد الفطر

شهدت محافظة الوادي الجديد، حملات تموينية مستمرة بالأسواق المختلفة من جانب مديريات التموين والبيطري والصحة، وذلك لضمان جودة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة وتوافرها بكميات وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين في ظل ارتفاع معدلات الطلب خلال شهر رمضان وحلول أعياد الأقباط وشم النسيم.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إنه يجري توفير كميات من اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بشكل يومي بجميع منافذ الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، وذلك لضمان ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن، منوها بأنه خلال الفترة الحالية تم تكثيف الحملات التموينية استعدادا لعيد القيامة المجيد وشم النسيم والتزامن مع شهر رمضان المبارك.

من جانبه أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الاستعداد التام والجاهزية بكل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية استعدادا وتحسبا لوقوع حوادث أو طوارئ خلال فترة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك.

وأشار إلى المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية لضمان الانضباط الإداري ومدى التزام الفريق الطبي بالتواجد الدائم في النوبتجيات وتوافر الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات المختلفة والأكسجين، بالإضافة إلى جاهزية وسرعة تحرك سيارات الإسعاف في حال وقوع حوادث أو كوارث.