العاهل الأردني يثمن دعم الوكالة اليابانية "جايكا" للمشاريع في بلاده

ثمّن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للمشاريع التنموية في الأردن.

وأشاد العاهل الأردني خلال لقائه في طوكيو رئيس "جايكا" أكيهيكو تاناكا، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بجهود ومشاريع الوكالة في الأردن، معتبرا أنها تعد نموذجا للشراكة الناجحة في البرامج التنموية والاقتصادية.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى المزيد من الفرص للتعاون مع "جايكا"، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والسياحة والتعليم ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فضلا عن البرامج التدريبية لبناء قدرات موظفي القطاع العام ضمن التحديث الإداري.

من جانبه، أكد رئيس "جايكا" أهمية الشراكة مع الأردن، مشيدا بجهود المملكة في استضافة اللاجئين ومعتبرا أن الأردن نموذج يحتذى في التعامل مع اللاجئين واحترام كرامتهم الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية لهم من تعليم وصحة.

وأعرب عن اهتمام "جايكا" بالمشاريع التنموية في المملكة ضمن قطاعات السياحة والمياه، وتطوير البرامج الثقافية والتدريبية، بالإضافة إلى المباحثات الجارية حول تقديم الدفعة الأخيرة من قرض ميسر لدعم الموازنة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب.