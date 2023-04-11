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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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ضرب النادى الأهلى موعداً جديداً مع غريمه التقليدى الزمالك، فى قمة السوبر المصرى عن الموسم الماضى، بعد الفوز على بيراميدز، أمس الاثنين، بهدفين مقابل هدف، والتتويج، بكأس مصر نسخة العام الماضى، ليتوج الأهلي  بلقب كأس مصر رقم 38 فى تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصرى، يوم 5 مايو المقبل، ويدخل الفريق الأحمر المباراة باعتباره بطلاً لكأس مصر، فيما يحمل الزمالك لقب بطولة الدورى.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبى، قمة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر، ولم يتم تحديد ملعب نهائى كأس السوبر حتى الآن، إذ من المرتقب أن يعلن مجلس أبو ظبي الرياضى بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، التفاصيل كافة فى هذا الشأن.

 

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