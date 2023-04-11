موسكو تنوي إرسال تقرير لجنة المختبرات البيولوجية إلى كل دول العالم

أعلنت إيرينا ياروفايا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، أن التقرير النهائي عن نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيتم إرساله إلى كل برلمانات ودول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ويعتزم النواب في مجلس الدوما خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى التقرير النهائي حول نتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وأضافت ياروفايا "التقرير سينشر وسيرسل إلى رئيس البلاد وهو يتألف من 207 صفحات، وهناك خطط لإرسال هذه المعلومات للجميع"، متابعة أنه سيتم إرساله "إلى دول العالم والبرلمانات حتى يتمكن زملاؤنا من فهم حقيقة التهديد الموجود في العالم".

وتأسست اللجنة البرلمانية للمختبرات البيولوجية في 23 مارس من العام الماضي ويرأسها الرئيسان المشاركان إيرينا ياروفايا ونائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف.