رئيس عربية النواب: الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، استفزاز لمشاعر المسلمين، وانتهاك للشرعية الدولية والإنسانية.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاعتداء على المسجد الأقصى يؤكد أنه مخطط وينذر بمزيد من التصعيد والمواجهات وهو تحول خطير تتحمله إسرائيل.

وحذر من أن استمرار تلك التعديات ينسف جهود حل الدولتين من أساسه، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم من هذه التجاوزات، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقفا لوضع حد لهذه التجاوزات.

وشدد النائب على المنظمات الدولية للتعاون وتضافر الجهود لوقف هذا العنف، ولمنع استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

فيما طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في اتفاقية السلام المصرية مع الجانب الإسرائيلي.

وقال أمام الجلسة العامة: لا يوجد سلام دائم، وخصوصا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينين، متابعا: "ونقول لهم وإن عدتم عدنا".

وعبر عن تأييد موقف الأردن في إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقال عاطف المغاوري: قاطعوا مغتصبي الأرض ومدنسي المقدسات الإسلامية، موجها رسالة للمنظمات الدولية، قائلا: "لا تكيلوا بمكيالين واحترموا الشرعية الدولية".

كما طالب النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، بضرورة قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وسحب السفراء، في مواجهة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.