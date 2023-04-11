المصري يتوجه إلى برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

يتوجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، إلى برج العرب استعداداً لمواجهة المقاولون العرب،مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الدورى.

ويسعى الفريق البورسعيدى إلى مواصلة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى، بعدما حقق قيادة العميد حسام حسن، 4 انتصارات متتالية، في جوالات البطولة الأخيرة.

ويتطلع حسام حسن، لقيادة المصري للفوز الخامس تواليا، من أجل اقتحام المربع الذهبي، خاصة بعد تعثر المقاولون العرب، في لقاء الجولة السابقة أمام إنبي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.