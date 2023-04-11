محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية "مصر الخير " لتكريم شركاء النجاح

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باحتفالية مؤسسة مصر الخير السنوية لتكريم شركاء النجاح من المؤسسات والجهات الداعمة لأنشطتها وحملاتها التنموية والخدمية، و ذلك بحضور الدكتور علي جمعة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.

وأعرب المحافظ، في بيان صحفي له، عبر صفحة المحافظة الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لجهود المؤسسة كشريك أساسي في جهود التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأكد على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل الأهلي في مساندة الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المستحقين وتوفير خدمات لائقة لهم.