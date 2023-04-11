ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25029 طن تشمل : 700 طن يوريا و 21 طن يوريا معبأ و 1590 طن صويا 680 طن ملح معبأ و 800 طن مولاس و 1720 طن رمل و 13736 طن كلينكر و 5782 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45595 طن تشمل: 1650 طن خردة و8319 طن عدس و1782 طن بسلة و5229 طن فول و 9000 طن ذرة و11354 طن قمح و5500 طن فول صويا صب و381 طن فول صويا معبأ و 961 طن خشب زان و4775 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1419 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 974 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 307 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3057 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163713 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132610 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2631 طن قمح متجهين إلى امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6068 شاحنة.

وقال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل، في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالًا للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.