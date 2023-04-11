ننشر نص كلمة رئيس مجلس النواب بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

حصلت «البوابة نيوز» على نص كلمة رئيس مجلس النواب بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

وجاء نص الكلمة كالتالي:

«السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر:

اسمحوا لي قبلَ أنْ نشرعَ في نظرِ بنودِ جدولِ أعمالِ جلسةِ اليومِ أنَ أتلوَ على مسامعكمْ عباراتٍ تجيشُ معانيها بصدرِ كلٍ مصريٍ منذُ فجرِ الأربعاءِ الماضي الخامسَ منْ أبريل عامَ ٢٠٢٣ يومَ أن استيقظَ الجميعُ على مشهدٍ منْ المشاهدِ المستنكرةِ وصورةٍ منْ صورِ الانتهاكاتِ الإسرائيلية المتكررة لحرمةِ الأماكنِ المقدسةِ فكانَ اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة، كما أنهُ تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول ولنْ ينتجَ عنهُ إلا مزيدٌ منْ الاحتقانِ وتفاقمَ للعنف وتقويض لجهودِ التهدئةِ التي تسعى لها مصرُ في ظلِ شراكةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ.

ونحنُ إذْ ندينُ ونستنكرُ هذا الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ.

ونطالبُ المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسئوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ والعنفِ.

حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء... ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ لشعوبِ الأرضِ في كلِ مكان".