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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أسلحة الغرب تصل أيدي الإرهابيين

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
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قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إن الأسلحة التي تمد بها دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا استفادت منها جماعات إرهابية واستخدمتها في إثارة الأزمات في عدة مناطق من أفريقيا وأوروبا.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن مساء أمس، إن موسكو سبق أن حذرت دول التكتل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي ظهرت في أيدي تلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والتي تستفاد منها تلك الجماعات في مناطق الأزمات بالعالم.

وكشف عن أن الشرطة الأوروبية نفسها أكدت وجود تلك الأسلحة في أيدي المجرمين والمتطرفين، في عدة عواصم أوروبية.

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمدت أوكرانيا بالكثير من الأسلحة في معركتها مع الجانب الروسي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

وكشفت التقديرات الاستراتيجية، أن الغرب أمد أوكرانيا بأكثر من 65 مليار يورو في شكل مساعدات عسكرية. في الوقت الذي بلغت المساعدات العسكرية لأوكرانيا حوالي 35 مليار دولار.

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