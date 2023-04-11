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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بقرب حلول عيد الفطر

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء ، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

في بداية اللقاء، نقل رئيس الإنجيلية؛ أرق التهاني وخالص الأمنيات، لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام النجاح والتقدم، لما يحقق الخير والسلام لجميع المصريين.

وأضاف رئيس الإنجيلية: نهنئكم ونهنئ جميع المصريين بعيد الفطر المبارك، ونقدر ونعتز بمجهوداتكم المخلصة، ودوركم الوطني في الارتقاء ببلادنا الجميلة، ونصلي من أجل المصريين وسلام العالم.

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الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمناسبة عيد الفطر ديوان عام المحافظة قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر