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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة تايوان: مناورات الصين تصرفات غير مسؤولة

تساي إنج ون
تساي إنج ون
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أدانت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون التدريبات العسكرية الصينية في مضيق تايوان، قائلة إن الصين لم تظهر "السلوك المسؤول" لدولة آسيوية كبرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت الرئيسة التايوانية: "أنا بصفتي الرئيسة أمثل دولتي أمام العالم"، لافتة إلى أن رحلاتها إلى الخارج بما في ذلك زيارتها لأمريكا ليست أمرا جديدا، وإنها تتوافق مع توقعات الشعب التايواني.

وتابعت: "لكن بكين استخدمت هذا كذريعة لبدء المناورات العسكرية، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة. هذا ليس موقف دولة كبيرة مسؤولة في هذه المنطقة ".

وجاءت تدريبات الصين واسعة النطاق التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت أمس الاثنين ردا على اجتماع الرئيسة التايوانية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي خلال جولتها للقاء حلفاء بلادها الرسميين وغير الرسميين.

وأصدر الجيش الصيني تهديدا لدى اختتامه المناورات. وقالت القيادة الشرقية للجيش الصيني في بيان "قواتنا متأهبة للقتال في كل الأوقات ويمكنها القتال في أي وقت لتدمر بقوة أي شكل من أشكال استقلال تايوان ومحاولات التدخل الأجنبي".

الرئيسة التايوانية تساي إنج ون التدريبات العسكرية الصينية