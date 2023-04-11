بالفيديو.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ19 للنصف الثاني من دراما رمضان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "أحداث مشوقة في الحلقات الـ19 والحلقات الرابعة للنصف الثاني من الموسم الدرامي".

الحلقات التاسعة عشر من مسلسلات رمضان شهدت أحداثا مشوقة، ففي الكتيبة 101، استطاعت القوات الخاصة أن تنفذ عملية تحت اسم الشهيد هاني نبيل، واستطاعوا من خلالها الوصول إلى فتحي عبدالوهاب والقبض عليه.

وفي مسلسل جعفر العمدة زار منذر رياحنة لمحمد رمضان في الحبس، وقال له "أنا قعدت 7 سنين في السجن وانت مفكرتش تزورني وأنا زرتك بعد يومين من حبسك، أنا السبب في إجهاض دلال مراتك وانا اللي عارف مين اللي خطف ابنك".

وفي مسلسل عملة نادرة، استطاعت نيللي كريم أن تنفذ خطة حتى تسرق مخازن عبدالجبار وتنتقم منه، وانتظرت عبدالجبار حتى خرج برجالته للجبل وفي هذا الوقت كانت نادرة وشداد في مخزنه وسرقاه.

وفي مسلسل الكبير أوي ظهر حزلقوم ضيفا مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة حتى يتحدث عن فريق الشرابية للشرابات الذي يمتلكه، وحضر في الفقرة فاروق سماحة غريم حزلقوم واتهمه على الهواء بأنه قدم رشوة مالية لحكم المباراة.